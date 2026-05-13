Леброн Джеймс может согласиться на минимальный контракт ради титула
Уже вскоре баскетболист может стать свободным агентом
Фото: USA Today
Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что в лиге существует устойчивое мнение: 41-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который этим летом станет неограниченно свободным агентом, ради завоевания пятого чемпионского титула может подписать контракт с минимальным окладом.
"Определённо, я думаю, в лиге существует устойчивое мнение, что Леброну, куда бы он ни пошёл, было бы лучше всего подписать контракт на минимальную зарплату, если он действительно заботится о том, чтобы выиграть ещё один чемпионат", — приводит слова Фишера Lake Show Life.
Напомним, недавний вылет "Лос-Анджелес Лейкерс" в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Оклахома-Сити Тандер" стал для Леброна Джеймса самым ранним в карьере.
