Джеймс Харден установил уникальное достижение в НБА

Разыгрывающий защитник "Кливленд Кавальерс" Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30 и более очков в матчах плей-офф в составе шести разных команд.
В пятой встрече 1/4 финала плей-офф НБА с "Детройт Пистонс" Харден набрал ровно 30 очков. Также на его счету восемь подборов, три блок-шота, шесть результативных передач, один перехват и шесть потерь. Этот матч вывел "Кавальерс" вперед в серии. Счёт в противостоянии: 2-3.
Ранее американец сыграл с 30+ очками в плей-офф за следующие команды:
1 — "Кливленд Кавальерс";
2 — "Лос-Анджелес Клипперс";
3 — "Филадельфия Сиксерс";
2 — "Бруклин Нетс";
41 — "Хьюстон Рокетс";
1 — "Оклахома-Сити Тандер".
