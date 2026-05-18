Финал Западной конференции стартует в Оклахоме: Тандер и Спёрс начинают битву за путёвку в финал НБА

Уже этой ночью, 19 мая, всё внимание баскетбольного мира переместится на арену "Пейком Центр". Действующие чемпионы "Оклахома-Сити Тандер" примут "Сан-Антонио Спёрс" в первом матче финальной серии Западной конференции. Начало встречи — в 03:30 по киевскому времени.

"Тандер" на пути к финалу конференции не оставили шансов "Лос-Анджелес Лейкерс", завершив полуфинальную серию за четыре матча (4:0) и получив дополнительное время на отдых. "Шпоры" прошли куда более сложный путь. В тяжёлой шестиматчевой дуэли (4:2) они сумели сломить сопротивление неуступчивых "Миннесота Тимбервулвз", оформив путёвку в финал Запада в решающей игре в Миннеаполисе.

Несмотря на то, что букмекеры считают "Оклахому" уверенным фаворитом серии с коэффициентом 1.47 против 3.20 на аутсайдера, регулярный чемпионат показал, что "Спёрс" являются крайне неудобным соперником для действующих чемпионов.

Команды обладают совершенно разными игровыми козырями:

Канадский защитник, Шей Гилджес-Александер, который официально завоевал свой второй подряд титул MVP, провёл феноменальный регулярный чемпионат. 27-летний баскетболист привёл "Тандер" к лучшему показателю в лиге (64-18) и стал вторым бомбардиром НБА, демонстрируя завидную стабильность:

— 31,1 очка за матч (при рекордном для себя проценте попаданий с игры — 55,3%);

— 6,6 передачи и 4,3 подбора в среднем за игру.

Кроме этого, в текущем сезоне Шей установил исторический рекорд НБА, выдав серию из 140 матчей подряд с 20+ набранными очками, чем превзошёл достижение Уилта Чемберлена, которое держалось более 60 лет.

Что касается "Спёрс", их главная звезда Виктор Вембаньяма полностью готов к поединку, французский гигант во своём втором сезоне окончательно превратился в безоговорочного доминатора лиги на обеих сторонах площадки, став главным фактором кубкового взлёта "Спёрс":

— 25,0 очка и 11,5 подбора в среднем за матч;

— 3,1 блок-шота за игру (уверенное лидерство во всей НБА по этому показателю).

Помимо чисто спортивной интриги, эта серия имеет глубокий ментальный подтекст. Главный тренер "Оклахомы" Марк Дэйно когда-то начинал карьеру в системе фарм-клуба "Сан-Антонио" и не раз называл легендарного Грегга Поповича своим главным наставником. Теперь "ученик", создавший самую эффективную и молодую команду-династию современности, попробует во второй раз подряд выйти в Финал НБА. В то же время 77-летний "учитель" Попович, получив в свои руки инопланетный талант Вембаньямы, готов доказать, что старая школа всё ещё способна задавать тон в лиге. Эта серия — не просто гонка за чемпионским перстнем, а передача эстафеты поколений, которая начнётся уже этой ночью.

