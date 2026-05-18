Леброн Джеймс может подписать контракт со своим бывшим клубом
Не собирается уходить
Американский телеведущий и спортивный обозреватель, инсайдер Брэндон Робинсон сообщил, что 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в "Лос-Анджелес Лейкерс", и руководство клуба "Кливленд Кавальерс" заинтересованы в заключении контракта.
"Леброн ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего. Но у "Кливленд Кавальерс" и Леброна есть взаимный интерес в возвращении", — приводит слова Робинсона портал Basket News.
Джеймс провёл 23-й сезон в карьере и 19-й плей-офф. Этим летом он станет неограниченно свободным агентом, и его решение — завершить карьеру или продолжить выступления в 24-м сезоне — остаётся одной из главных интриг межсезонья.
