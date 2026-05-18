В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026

Стали известны итоговые результаты голосования экспертов за звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Уверенную победу одержал лидер "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер, набравший в сумме 939 очков. На его счету оказалось 83 первых места из 100 возможных.

Вторую строчку в голосовании занял центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич с 634 очками (10 первых мест). Тройку сильнейших замкнул французский центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма, который набрал 569 очков и получил пять первых мест.

Полные итоги голосования