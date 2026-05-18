В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026

Фото: Fadeaway World

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Стали известны итоговые результаты голосования экспертов за звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Уверенную победу одержал лидер "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер, набравший в сумме 939 очков. На его счету оказалось 83 первых места из 100 возможных.

Вторую строчку в голосовании занял центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич с 634 очками (10 первых мест). Тройку сильнейших замкнул французский центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма, который набрал 569 очков и получил пять первых мест.

Полные итоги голосования

  1. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") — 939 очков.
  2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс") — 634 очка.
  3. Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс") — 569 очков.
  4. Лука Дончич ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 250 очков.
  5. Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс") — 117 очков.
  6. Джейлен Браун ("Бостон Селтикс") — 89 очков.
  7. Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс") — 1 очко.
  8. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс") — 1 очко.
