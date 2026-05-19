Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Вембаньяма повторил достижение Уилта Чемберлена в первом матче финала Запада
Результативный матч провел игрок
Фото: slamdunk.ru
22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио", в первом матче финала Западной конференции с "Оклахома-Сити Тандер" (122:115 2ОТ; счёт в серии 1-0) повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена.
Виктор стал вторым баскетболистом после Уилта, который во время своего дебютного плей-офф НБА в карьере в финале конференции набрал 40+ очков, сделал 20+ подборов.
В сегодняшней игре с "Оклахома-Сити" Вембаньяма набрал 41 очко и сделал 24 подбора, а Чемберлен в сезоне-1959/1960 в составе "Филадельфия Уорриорз" в серии с "Бостон Селтикс" в первом матче записал на свой счёт 42 очка и 29 подборов.
