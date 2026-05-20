Второй раз за 30 лет в плей-офф НБА клуб отыграл 22 очка в четвертой четверти

"Нью-Йорк Никс" дома победил "Кливленд Кавальерс" в овертайме со счетом 115:104 в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Никс" Джейлен Брансон, набравший 38 очков. У "Кавальерс" 29 очков на счету Донована Митчелла.

В четвертой четверти "Нью-Йорк" уступал со счетом 71:93. По данным ESPN Analytics, вероятность победы "Никс" на данный момент составила всего 0,1%. Единственный более крупный камбэк в четвертой четверти плей-офф за последние 30 лет произошел в 2012 году, когда "Лос-Анджелес Клипперс" отыграл отставание в 24 очка в матче с "Мемфис Гриззлс".

Второй матч пройдет в ночь на 22 мая тоже в Нью-Йорке.