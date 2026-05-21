Супердуэт Адетокунбо — Дончич. Лейкерс собирают суперкоманду
Интересно, сумеет ли команда договориться
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания в подкасте Lakers Nation раскрыл возможный состав обменного пакета "Лос-Анджелес Лейкерс" за форварда "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо.
Предложение может включать 25-й пик драфта-2026, два будущих выбора первого раунда (2031 и 2033), дополнительные пики или обмены пиками, а также способность поглотить полный контракт Янниса за счёт пространства под потолком зарплат. Также упоминался вариант sign-and-trade (купи-продай) с участием Остина Ривза, но он сложнее, поскольку Ривз должен согласиться на переход в «Милуоки» и подписать новый контракт.
По сообщению Чарании, "Милуоки" хочет определённости: готов ли двукратный MVP продлить контракт. Если нет — клуб может обменять его до истечения соглашения. Переход в "Лейкерс" создал бы дуэт Адетокунбо — Лука Дончич. Леброн Джеймс, по данным инсайдера, скорее всего, продолжит карьеру и предпочтёт остаться в Лос-Анджелесе.
Среди других претендентов на Янниса называют "Майами Хит", «Миннесоту Тимбервулвз» и ряд других клубов.
