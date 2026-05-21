Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бомба в НБА: бывший тренер Далласа хотел избавиться от Дончича, прежде чем провалить сезон
Кидд был "за"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что бывший тренер "Далласа" Джейсон Кидд поддерживал обмен Луки Дончича в "Лейкерс" в феврале 2025 года.
"Насколько мне известно, Джейсон Кидд в той или иной степени поддерживал обмен Луки Дончича", – сказал Чарания.
Кидда уволили 20 мая. Сезон 2025/2026 стал для "Далласа" провальным: 26 побед, 56 поражений и 12-е место на Западе без попадания в плей-офф.
