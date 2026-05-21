Бомба в НБА: бывший тренер Далласа хотел избавиться от Дончича, прежде чем провалить сезон

Инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что бывший тренер "Далласа" Джейсон Кидд поддерживал обмен Луки Дончича в "Лейкерс" в феврале 2025 года.

"Насколько мне известно, Джейсон Кидд в той или иной степени поддерживал обмен Луки Дончича", – сказал Чарания.

Кидда уволили 20 мая. Сезон 2025/2026 стал для "Далласа" провальным: 26 побед, 56 поражений и 12-е место на Западе без попадания в плей-офф.