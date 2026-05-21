Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Евролиге высказались о возможности допуска российских команд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tolga Adanali/Euroleague Basketball
Президент Евролиги Деян Бодирога ответил на вопрос о возвращении российских клубов:
"Мы следим за ситуацией, мониторим то, что происходит. Но сейчас это всё, что мы можем сказать".
Напомним: в марте 2022 года из-за вторжения России в Украину ФИБА отстранила российские команды от соревнований.
В 2026 году Бодирога дважды посещал Россию – был на Матче звезд Единой лиги ВТБ и на полуфинале плей-офф чемпионата.
