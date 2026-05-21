В Евролиге высказались о возможности допуска российских команд

Президент Евролиги Деян Бодирога ответил на вопрос о возвращении российских клубов:

"Мы следим за ситуацией, мониторим то, что происходит. Но сейчас это всё, что мы можем сказать".

Напомним: в марте 2022 года из-за вторжения России в Украину ФИБА отстранила российские команды от соревнований.

В 2026 году Бодирога дважды посещал Россию – был на Матче звезд Единой лиги ВТБ и на полуфинале плей-офф чемпионата.