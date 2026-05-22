В Кливленд отреагировали на предложение включить Мобли в потенциальный обмен Адетокунбо

"Кливленд Кавальерс" отклонил предложение "Милуоки Бакс" по обмену греческого форварда Янниса Адетокунбо. Стороны обсуждали возможность перехода в "Милуоки" бывшего обладателя награды "Лучший оборонительный игрок года" Эвана Мобли, но "Кливленд" не захотел расставаться со своим игроком.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за "Милуоки" 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. "Бакс" завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Ранее сообщалось, что "Бакс" открыты к обсуждению обмена греческого форварда. Среди потенциальных претендентов называются "Майами Хит", "Миннесота Тимбервулвз", "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".