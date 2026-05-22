Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Кливленд отреагировали на предложение включить Мобли в потенциальный обмен Адетокунбо
В прошедшем сезоне баскетболист провел 36 матчей
https://www.gettyimages.com/Ukraine
"Кливленд Кавальерс" отклонил предложение "Милуоки Бакс" по обмену греческого форварда Янниса Адетокунбо. Стороны обсуждали возможность перехода в "Милуоки" бывшего обладателя награды "Лучший оборонительный игрок года" Эвана Мобли, но "Кливленд" не захотел расставаться со своим игроком.
В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за "Милуоки" 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. "Бакс" завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.
Ранее сообщалось, что "Бакс" открыты к обсуждению обмена греческого форварда. Среди потенциальных претендентов называются "Майами Хит", "Миннесота Тимбервулвз", "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Официально: Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
- "Не уйду без ответа": легионер Кривбасса уже сутки находится в офисе клуба из-за долгов
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- В Евролиге высказались о возможности допуска российских команд
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона