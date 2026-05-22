Назван самый высокооплачиваемый баскетболист в мире
Более 100 млн
41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", признан самым высокооплачиваемым баскетболистом за минувший год.
Для составления списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира в этом году Forbes отслеживал доходы, полученные в период с 1 мая 2025 года по 1 мая 2026 года, на основе бесед с десятками руководителей индустрии, агентов и других осведомлённых лиц.
Топ самых высокооплачиваемых баскетболистов по версии Forbes
- Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") — $ 137,8 млн.
- Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") — $ 124,7 млн.
- Кевин Дюрант ("Хьюстон Рокетс") — $ 103,8 млн.
- Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") — $ 99,2 млн.
- Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс") — $ 82,2 млн.
- Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") — $ 69,3 млн.
- Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз") — $ 69 млн.
- Джимми Батлер ("Голден Стэйт Уорриорз") — $ 68,2 млн.
- Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс") — $ 65,2 млн.
- Девин Букер ("Финикс Санз") — $ 62,4 млн.
- Никола Йокич ("Денвер Наггетс") — $ 62,3 млн.
- Лука Дончич ("Лос-Анджелес Лейкерс") — $ 60,9 млн.
- Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс") — $ 58,6 млн.
- Энтони Дэвис ("Вашингтон Уизардс") — $ 58,1 млн.
- Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс") — $ 58,1 млн.
- Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс") — $ 57,9 млн.
- Джейлен Браун ("Бостон Селтикс") — $ 57,5 млн.
- Тайриз Халибёртон ("Индиана Пэйсерс") — $ 57 млн.
- Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс") — $ 56,6 млн.
- Джеймс Харден ("Кливленд Кавальерс") — $ 55,6 млн.
