"Он на уровне Джордана и Леброна". Дуэйн Уэйд назвал одного из лучших игроков современности
По его мнению, у Вембаньямы нет слабых мест
Легенда "Майами Хит" Дуэйн Уэйд высоко оценил звёздного баскетболиста "Сан-Антонио Спёрс" Виктора Вембаньяму, сравнив его с двумя великими игроками в истории НБА — Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.
"Мы говорим о Джордане и Леброне и всех этих парнях — мы всегда говорим об их достижениях. Мы могли бы остановиться прямо сейчас с Вемби и сказать, что видели кого-то, кто действительно хорош во всём.
У него нет слабых мест. Это невероятно. И да, на своей половине площадки он так же доминантен, как и на половине соперника. У него полное доминирование на обеих сторонах площадки", — приводит слова Уэйда ESPN.
