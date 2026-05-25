  "Он на уровне Джордана и Леброна". Дуэйн Уэйд назвал одного из лучших игроков современности
"Он на уровне Джордана и Леброна". Дуэйн Уэйд назвал одного из лучших игроков современности

По его мнению, у Вембаньямы нет слабых мест

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Легенда "Майами Хит" Дуэйн Уэйд высоко оценил звёздного баскетболиста "Сан-Антонио Спёрс" Виктора Вембаньяму, сравнив его с двумя великими игроками в истории НБА — Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

"Мы говорим о Джордане и Леброне и всех этих парнях — мы всегда говорим об их достижениях. Мы могли бы остановиться прямо сейчас с Вемби и сказать, что видели кого-то, кто действительно хорош во всём.

У него нет слабых мест. Это невероятно. И да, на своей половине площадки он так же доминантен, как и на половине соперника. У него полное доминирование на обеих сторонах площадки", — приводит слова Уэйда ESPN.

Дуэйн Уэйд Виктор Вембаньяма
