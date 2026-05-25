Оклахома впервые с апреля 2022 года набрала меньше 90 очков за игру

Держались 4 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Баскетбольный клуб "Оклахома-Сити Тандер" в четвёртом матче финала Западной конференции проиграл "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 82:103. Команда набрала всего 82 очка, что стало её самым низким результатом за более чем четыре года. Об этом сообщает ESPN.

В составе "Оклахомы" наибольшей результативностью отметился канадец Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков и сделал семь передач. Также на его счету четыре подбора.

Счёт в этой серии равный: 2-2.

В регулярном чемпионате "Оклахома" заняла первое место в Западной конференции. "Спёрс" финишировали на втором месте на Западе.

