Оклахома впервые с апреля 2022 года набрала меньше 90 очков за игру
Держались 4 года
Баскетбольный клуб "Оклахома-Сити Тандер" в четвёртом матче финала Западной конференции проиграл "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 82:103. Команда набрала всего 82 очка, что стало её самым низким результатом за более чем четыре года. Об этом сообщает ESPN.
В составе "Оклахомы" наибольшей результативностью отметился канадец Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков и сделал семь передач. Также на его счету четыре подбора.
Счёт в этой серии равный: 2-2.
В регулярном чемпионате "Оклахома" заняла первое место в Западной конференции. "Спёрс" финишировали на втором месте на Западе.
