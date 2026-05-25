Вембаньяма повторил историческое достижение Эдвардса и Дюранта в плей-офф НБА
Стабильно устанавливает рекорды
Фото: slamdunk.ru
Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма в четвёртой встрече финала Западной конференции с "Оклахома-Сити Тандер" набрал 33 очка, восемь подборов и пять передач.
Это его второй матч в плей-офф с 30+ очками, тремя точными трёхочковыми и тремя блок-шотами. По этому показателю среди игроков моложе 23 лет он сравнялся с Энтони Эдвардсом и Кевином Дюрантом — у каждого из них также по два таких матча. Об этом сообщает Opta.
В составе гостей наибольшей результативностью отметился канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и семь передач.
"Сан-Антонио" одержал победу со счётом 103:82 и сравнял счёт в серии — 2-2. Следующая встреча между командами состоится в ночь на 27 мая.
