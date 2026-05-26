Нью-Йорк проходит Кливленд на пути в финал плей-офф НБА

В ночь с 25 на 26 мая состоялся четвёртый матч финала Востока Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:

"Кливленд" – "Нью-Йорк" – 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32)

Счет в серии – 0-4

"Никс" впервые за 27 лет дошел до финала плей-офф. В финале они сыграют с победителем пары "Сан-Антонио" – "Оклахома" (2-2).

В случае победы "Сан-Антонио" повторится финал 1999 года. Тогда "Спурс" выиграли со счетом 4-1.