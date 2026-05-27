Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В НБА назвали победителя в номинации Тренер года
Совершенно заслуженно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Джо Маззулла из "Бостона" стал лучшим тренером года в НБА.
По итогам голосования 100 спортивных журналистов специалист набрал 392 балла и обошел Джея Би Бикерстаффа (312) из "Детройт" и Митча Джонсона (133) из "Сан-Антонио".
В "регулярке" "Бостон" занял второе место в Восточной конференции, одержав 56 побед при 26 поражениях, но уступил "Филадельфии" в первом раунде плей-офф.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер покинул азербайджанский клуб
- Комментатор – о снятии Руха с УПЛ: Из нас делают клоунов
- Александрия заменит Рух, Цыганкова ждут в Нидерландах, голкипер-дебютант в сборной. Главные новости за 26 мая
- "Он на уровне Джордана и Леброна". Дуэйн Уэйд назвал одного из лучших игроков современности
- Новый главный тренер сборной Украины тайно обручился с известной итальянской журналисткой
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000