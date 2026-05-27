Богаче большинства звезд НБА. Энтони Эдвардс в 24 года стал вторым самым высокооплачиваемым спортсменом
За последние 12 месчяцев Энтони Эдвардс заработал солидную сумму
24-летний американский защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс занял второе место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет. За последние 12 месяцев он заработал $ 69 млн.
В 2023 году "Миннесота" подписала с Эдвардсом новый пятилетний контракт на $ 244 млн. За прошедший сезон он в четвёртый раз подряд сыграл в Матче всех звёзд НБА. В октябре баскетболист выпустил рэп-альбом при участии Big Sean, Pusha T, Quavo и Wale. В декабре вышла первая серия его документального сериала Serious Business. Среди спонсоров Эдвардса — Adidas, Prada и Sprite.
Напомним, что "Миннесота" проиграла "Сан-Антонио Спёрс" в серии второго раунда плей-офф НБА (2-4) и завершила сезон.
