НБА наказывает за молчание. Вембаньяма повторил ошибку Батлера и Брукса

Подобное случалось в лиге в 2023 году

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вынесла предупреждение Виктору Вембаньяме за нарушение правил доступа для СМИ после того, как центровой "Сан-Антонио Спёрс" не стал разговаривать с журналистами после пятого матча финала Западной конференции, сообщает ESPN со ссылкой на Шэмса Чаранию.

Представитель "Спёрс" через час после пресс-конференции тренера Митча Джонсона объявил, что Вембаньяма будет недоступен для общения. Француз реализовал четыре из 15 бросков с игры, набрав 20 очков, и сделал всего один подбор за первую половину — столько же, сколько за вторую половину третьего матча, что является его антирекордом в плей-офф. "Оклахома" реализовала 49% бросков при Вембаньяме на площадке — самый высокий процент, который когда-либо показывали против него в постсезоне.

В 2023 году Джимми Батлер и Диллон Брукс были оштрафованы на $ 25 тыс. каждый за аналогичное нарушение. В апреле 2026 года Вембаньяма получил приз Мэджика Джонсона от Ассоциации профессиональных баскетбольных журналистов за "сочетание превосходства на площадке с сотрудничеством и изяществом в общении со СМИ и болельщиками".

"Спёрс" уступают в серии 2-3, шестой матч пройдёт в Сан-Антонио в четверг.

