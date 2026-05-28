ЧМ-2027. Сборная Украины по баскетболу узнала расписание решающих матчей отбора
Надеемся, что сумеют гарантировать путевку в следующий раунд
Мужская сборная Украины по баскетболу узнала официальное расписание решающих матчей первого раунда квалификации на чемпионат мира-2027. Команда Айнарса Багаткиса завершит этот этап двумя матчами в июле. Сначала 2 июля "сине-желтые" проведут номинально домашнюю встречу против Грузии в латвийской Риге, а уже 5 июля сыграют на выезде против Дании.
Подготовку к ключевым играм украинцы начнут 19 июня в Риге, где также проведут два контрольных спарринга против Анголы и Литвы. Однако тренерский штаб столкнулся с серьезными кадровыми потерями, ведь из-за травм и реабилитации команде не помогут Богдан Близнюк, Иссуф Санон и центровой "Реала" Алексей Лень. В то же время существенным усилением для сборной должен стать защитник клуба НБА "Юта Джаз" Святослав Михайлюк, участие которого в июльских матчах уже анонсировала Федерация баскетбола Украины.
Сейчас Украина занимает второе место в группе А с 6 очками, но еще не гарантировала себе путевку в следующий раунд, куда выходят три лучшие сборные. Для выхода дальше "сине-желтым" достаточно выполнить хотя бы одно из трех условий: победить Грузию, дождаться поражения Дании от лидера группы Испании или же просто не проиграть самим датчанам с разгромной разницей в более чем 17 очков.
