Член Зала славы баскетбола скончался в возрасте 79 лет
Член Зала славы баскетбола Рик Адельман скончался в возрасте 79 лет.
Адельман тренировал клубы НБА 29 лет. Под его руководством выступали "Портленд Трейл Блейзерс", "Голден Стейт Уорриорз", "Сакраменто Кингз", "Хьюстон Рокетс" и "Миннесота Тимбервулвз".
За свою тренерскую карьеру Адельман выиграл 1942 матча, что является десятым показателем в истории лиги, и в 2021 году был введен в Зал славы баскетбола. Кроме того, он трижды становился главным тренером на Матче всех звезд НБА.
