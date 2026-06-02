Член Зала славы баскетбола скончался в возрасте 79 лет

Член Зала славы баскетбола Рик Адельман скончался в возрасте 79 лет.

Адельман тренировал клубы НБА 29 лет. Под его руководством выступали "Портленд Трейл Блейзерс", "Голден Стейт Уорриорз", "Сакраменто Кингз", "Хьюстон Рокетс" и "Миннесота Тимбервулвз".

За свою тренерскую карьеру Адельман выиграл 1942 матча, что является десятым показателем в истории лиги, и в 2021 году был введен в Зал славы баскетбола. Кроме того, он трижды становился главным тренером на Матче всех звезд НБА.