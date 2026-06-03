Стивен Карри меняет технического спонсора и подписывает рекордный контракт

Звезда "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри официально объявил о подписании 10-летнего контракта с китайским брендом Li-Ning. По словам баскетболиста, он решил сменить Under Armour после того, как опробовал кроссовки Дуэйна Уэйда и Джимми Батлера.

"На протяжении всего периода, когда я был свободным агентом в сфере кроссовок, я был впечатлён качеством, комфортом и эксплуатационными характеристиками обуви Li-Ning.

Именно в то время, когда я играл в кроссовках Дуэйна Уэйда и Джимми Батлера, я понял, что Li-Ning может стать тем партнёром, который сможет воплотить в жизнь те инновации и дизайн, которые я хочу видеть в бренде Curry Brand", — написал Карри на сайте Thirty Ink.