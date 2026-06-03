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Вембаньяма может получить сотни миллионов долларов по новому контракту с Сан-Антонио
Центровой готов заключить новую сделку
Фото: slamdunk.ru
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс" француз Виктор Вембаньяма может заключить новый контракт на $ 300 млн, сообщает издание Mundo Deportivo.
Так, если Вембаньяма заключит новый, максимальный контракт на пять лет, стоимость соглашения будет оцениваться в $ 251 млн. Однако если француз сможет выполнить так называемое "правило Деррика Роуза" (дважды войти в сборную сезона/дважды выйти в стартовом составе Матча всех звёзд/стать MVP сезона), соглашение возрастёт до $ 301 млн.
Напомним, первый матч финала НБА "Нью-Йорк Никс" — "Сан-Антонио Спёрс" состоится 4 июня.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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