Вембаньяма может получить сотни миллионов долларов по новому контракту с Сан-Антонио

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс" француз Виктор Вембаньяма может заключить новый контракт на $ 300 млн, сообщает издание Mundo Deportivo.

Так, если Вембаньяма заключит новый, максимальный контракт на пять лет, стоимость соглашения будет оцениваться в $ 251 млн. Однако если француз сможет выполнить так называемое "правило Деррика Роуза" (дважды войти в сборную сезона/дважды выйти в стартовом составе Матча всех звёзд/стать MVP сезона), соглашение возрастёт до $ 301 млн.

Напомним, первый матч финала НБА "Нью-Йорк Никс" — "Сан-Антонио Спёрс" состоится 4 июня.