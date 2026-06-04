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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сенсационно обыграла Францию на чемпионате мира в Варшаве
Сумели удивить
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала победу над Францией со счётом 11:10 в стартовом матче второго игрового дня чемпионата мира в Варшаве.
Украинки удачно сыграли в защите и фактически весь матч минимально лидировали, в итоге в нервной концовке удержав победный счет.
Самой результативной в составе сборной Украины стала Кристина Филевич, которая набрала 6 очков, в том числе реализовав 2 дальних броска.
На групповом этапе сборная Украины проведет еще один матч – против Литвы в 15:20.
По итогам всех матчей группы одна команда напрямую попадет в плей-офф, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в плей-офф.
Франция – Украина 10:11Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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