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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сенсационно обыграла Францию на чемпионате мира в Варшаве

Баскетбол

Сумели удивить

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сенсационно обыграла Францию на чемпионате мира в Варшаве

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала победу над Францией со счётом 11:10 в стартовом матче второго игрового дня чемпионата мира в Варшаве.

Украинки удачно сыграли в защите и фактически весь матч минимально лидировали, в итоге в нервной концовке удержав победный счет.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Кристина Филевич, которая набрала 6 очков, в том числе реализовав 2 дальних броска.

На групповом этапе сборная Украины проведет еще один матч – против Литвы в 15:20.

По итогам всех матчей группы одна команда напрямую попадет в плей-офф, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в плей-офф.

Франция – Украина 10:11

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