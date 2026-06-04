Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сенсационно обыграла Францию на чемпионате мира в Варшаве

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала победу над Францией со счётом 11:10 в стартовом матче второго игрового дня чемпионата мира в Варшаве.

Украинки удачно сыграли в защите и фактически весь матч минимально лидировали, в итоге в нервной концовке удержав победный счет.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Кристина Филевич, которая набрала 6 очков, в том числе реализовав 2 дальних броска.

На групповом этапе сборная Украины проведет еще один матч – против Литвы в 15:20.

По итогам всех матчей группы одна команда напрямую попадет в плей-офф, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в плей-офф.

Франция – Украина 10:11