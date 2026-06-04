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Вембаньяма повторил достижение Коби Брайанта в матче с Нью-Йорк Никс
Проводит довольно результативные матчи, несмотря на свой юный возраст
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс", повторил достижение легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта в первом матче финальной серии сезона-2025/2026 c "Нью-Йорк Никс" (95:105; счёт в серии 0-1).
Согласно ESPN Insights, Вембаньяма стал самым молодым игроком лиги со времён финала 2001 года, который смог набрать в матче 25+ очков и 10+ подборов.
В 2001-м Коби Брайант покорил это достижение в финальной серии с "Филадельфией Сиксерс", которая завершилась победой "озёрников" со счётом 4-1. "Сиксерс" обыграли "Лейкерс" в первом матче противостояния.
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