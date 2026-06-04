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Проход Брансона – на вершине ТОП-5 лучших моментов первого матча финала НБА. Видео
Идеальное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 июня состоялся первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый защитника "Нью-Йорк" Джейлена Брансона в победном матче против "Сан-Антонио".
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