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Проход Брансона – на вершине ТОП-5 лучших моментов первого матча финала НБА. Видео

Баскетбол

Идеальное исполнение

Проход Брансона – на вершине ТОП-5 лучших моментов первого матча финала НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 июня состоялся первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый защитника "Нью-Йорк" Джейлена Брансона в победном матче против "Сан-Антонио".

ТОП-5 лучших моментов:

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