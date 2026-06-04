Проход Брансона – на вершине ТОП-5 лучших моментов первого матча финала НБА. Видео

В ночь с 3 на 4 июня состоялся первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый защитника "Нью-Йорк" Джейлена Брансона в победном матче против "Сан-Антонио".