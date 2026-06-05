Запорожье подписало новый контракт с капитаном команды

Капитан "Запорожья" Антон Буц продлил контракт с запорожской командой на следующий сезон.

38-летний игрок в прошлом сезоне провел 22 матча, в которых набирал в среднем 11,0 очка, делал 8,6 подбора и 1,6 передачи.

В его активе 7 дабл-даблов в 23 матчах, 58,33% точных бросков с игры. Буц 4 раза входил в символическую сборную тура Суперлиги.