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Запорожье подписало новый контракт с капитаном команды
Игроку 38 лет
Фото: ФБУ
Капитан "Запорожья" Антон Буц продлил контракт с запорожской командой на следующий сезон.
38-летний игрок в прошлом сезоне провел 22 матча, в которых набирал в среднем 11,0 очка, делал 8,6 подбора и 1,6 передачи.
В его активе 7 дабл-даблов в 23 матчах, 58,33% точных бросков с игры. Буц 4 раза входил в символическую сборную тура Суперлиги.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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