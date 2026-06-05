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Сборная Украины 3х3 узнала имена соперниц по четвертьфинал чемпионата мира

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Сборная Украины 3х3 узнала имена соперниц по четвертьфинал чемпионата мира

фото - Getty Images

Новина українською

Женская сборная Украины узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира по баскетболу 3х3.

В матче плей-ин между сборными Австралии и Китая австралийки одержали победу со счётом 21:11 и вышли в четвертьфинал.

Уже в субботу, 6 июня, в четвертьфинале сборная Украины сыграет с Австралией. Начало матча в 18:25 по киевскому времени.

Напомним, Украина выиграла группу D и напрямую вышла в четвертьфинал.

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сборная Украины по баскетолу 3х3
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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