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Сборная Украины 3х3 узнала имена соперниц по четвертьфинал чемпионата мира
Держим кулаки
фото - Getty Images
Женская сборная Украины узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира по баскетболу 3х3.
В матче плей-ин между сборными Австралии и Китая австралийки одержали победу со счётом 21:11 и вышли в четвертьфинал.
Уже в субботу, 6 июня, в четвертьфинале сборная Украины сыграет с Австралией. Начало матча в 18:25 по киевскому времени.
Напомним, Украина выиграла группу D и напрямую вышла в четвертьфинал.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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