Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нью-Йорк увеличивает преимущество в финальной серии против Сан-Антонио
Какая невероятная борьба
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 июня состоялся второй матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:
"Сан-Антонио" – "Нью-Йорк" – 104:105 (34:24, 18:31, 23:28, 29:21)
Счет в серии: 0-2Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первые матчи плей-офф УПЛ, новый клуб Малиновского, поражения молодежки и женской сборной. Главные новости за 5 мая
- Пятое поражение подряд. Украина минимально уступила в отборе к ЧМ-2027
- На одного украинца больше. Малиновский присоединился к Батагову в Турции
- Запорожье подписало новый контракт с капитаном команды
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000