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Нью-Йорк увеличивает преимущество в финальной серии против Сан-Антонио

Баскетбол
Обновлено

Какая невероятная борьба

Нью-Йорк увеличивает преимущество в финальной серии против Сан-Антонио

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 июня состоялся второй матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:

"Сан-Антонио" – "Нью-Йорк" – 104:105 (34:24, 18:31, 23:28, 29:21)

Счет в серии: 0-2

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