Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На 59-м году жизни умер трёхкратный чемпион НБА
Стейси Кинг выступал в составе Чикаго Буллз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Чикаго Буллз" американец Стейси Кинг умер на 59-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба американского клуба. Причина смерти не уточняется.
Кинг становился чемпионом НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. В НБА он также выступал за "Миннесоту Тимбервувлз", "Бостон Селтикс", "Майами Хит" и "Даллас Маверикс". В 1989 году баскетболист был выбран "Чикаго" на драфте под общим шестым номером.
На профессиональном уровне американский спортсмен выступал с 1989 по 1999 год. В 2001 году Кинг стал главным тренером клуба Континентальной баскетбольной ассоциации "Рокфорд Лайтнинг", с которым в сезоне-2001/2002 дошёл до финала.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- "Абсолютно неприемлемо". Цыганик разнес один из экспериментов в сборной Украины
- Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после матча с Данией
- Аналитики определили лучшего и худшего игроков Украины в матче с Данией
- Запорожье подписало новый контракт с капитаном команды
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе