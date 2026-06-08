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На 59-м году жизни умер трёхкратный чемпион НБА

Баскетбол

Стейси Кинг выступал в составе Чикаго Буллз

На 59-м году жизни умер трёхкратный чемпион НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Чикаго Буллз" американец Стейси Кинг умер на 59-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба американского клуба. Причина смерти не уточняется.

Кинг становился чемпионом НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. В НБА он также выступал за "Миннесоту Тимбервувлз", "Бостон Селтикс", "Майами Хит" и "Даллас Маверикс". В 1989 году баскетболист был выбран "Чикаго" на драфте под общим шестым номером.

На профессиональном уровне американский спортсмен выступал с 1989 по 1999 год. В 2001 году Кинг стал главным тренером клуба Континентальной баскетбольной ассоциации "Рокфорд Лайтнинг", с которым в сезоне-2001/2002 дошёл до финала.

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