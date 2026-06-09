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Сан-Антонио одержали первую победу в финальной серии НБА
Все очень близко
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:
"Нью-Йорк" – "Сан-Антонио" – 111:115 (22:33, 42:24, 27:35, 20:23)
Счет в серии – 2-1Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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