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Сан-Антонио одержали первую победу в финальной серии НБА

Баскетбол
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Сан-Антонио одержали первую победу в финальной серии НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:

"Нью-Йорк" – "Сан-Антонио" – 111:115 (22:33, 42:24, 27:35, 20:23)

Счет в серии – 2-1

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