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Трампа освистали на матче финала НБА. Видео
А зачем вы его выбирали
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА. "Сан-Антонио" выиграли эту игру и сократили отставание в счете против "Нью-Йорк" до 1-2.
Во время исполнения гимна США на экран вывели изображение президента и трибуны просто дрогнули от свиста и недовольства.
Видео:
????HUMILIATING: Donald Trump is MASSIVELY booed at Madison Square Garden the minute his face is shown on screen.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026
THANK YOU NYC!! pic.twitter.com/mvdv4Auhz1
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