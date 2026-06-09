Трампа освистали на матче финала НБА. Видео

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА. "Сан-Антонио" выиграли эту игру и сократили отставание в счете против "Нью-Йорк" до 1-2.

Во время исполнения гимна США на экран вывели изображение президента и трибуны просто дрогнули от свиста и недовольства.

Видео:

????HUMILIATING: Donald Trump is MASSIVELY booed at Madison Square Garden the minute his face is shown on screen.



THANK YOU NYC!! pic.twitter.com/mvdv4Auhz1 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026