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Трампа освистали на матче финала НБА. Видео

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Трампа освистали на матче финала НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА. "Сан-Антонио" выиграли эту игру и сократили отставание в счете против "Нью-Йорк" до 1-2.

Во время исполнения гимна США на экран вывели изображение президента и трибуны просто дрогнули от свиста и недовольства.

Видео:

Сан-Антонио одержали первую победу в финальной серии НБА

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