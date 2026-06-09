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Мощный данк Харпера – на вершине ТОП-10 лучших моментов третьего матча финала НБА. Видео
Прекрасная работа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Сан-Антонио" Дилана Харпера в победном матче против "Нью-Йорк".
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