Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма установил очередное достижение.

Француз стал вторым за последние 25 лет, набравшим за три игры финальной серии 85 очков и сделавшим 10 блок-шотов. Последним игроком, сумевшим добиться такой результативности, стал в 2001 году четырёхкратный чемпион организации американец Шакил О'Нил.

Напомним, четвёртый матч финальной серии НБА между "Сан-Антонио Спёрс" и "Нью-Йорк Никс" состоится 11 июня. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу "Никс".