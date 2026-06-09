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Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О'Нила 25-летней давности

Баскетбол

Почти в каждом матче устанавливает рекорды

Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О'Нила 25-летней давности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма установил очередное достижение.

Француз стал вторым за последние 25 лет, набравшим за три игры финальной серии 85 очков и сделавшим 10 блок-шотов. Последним игроком, сумевшим добиться такой результативности, стал в 2001 году четырёхкратный чемпион организации американец Шакил О'Нил.

Напомним, четвёртый матч финальной серии НБА между "Сан-Антонио Спёрс" и "Нью-Йорк Никс" состоится 11 июня. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу "Никс".

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