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Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в дебютном плей-офф

Баскетбол

И снова рекорд

Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в дебютном плей-офф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бигмен "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА по количеству блок-шотов в дебютном розыгрыше плей-офф.

В третьем матче финальной серии с "Нью-Йорк Никс" француз записал на свой счёт три блок-шота. Благодаря этому общее количество блоков Вембаньямы в нынешнем плей-офф достигло 70.

Это лучший результат в истории лиги для игрока, проводящего свой первый плей-офф, с момента начала официального учёта блок-шотов в 1974 году. Предыдущее достижение принадлежало Дикембе Мутомбо, который в плей-офф 1994 года сделал 69 блок-шотов.

После трёх матчей финальной серии "Спёрс" уступает "Нью-Йорку" в серии со счётом 1-2.

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