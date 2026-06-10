Любовь одна виновата. Экс-капитан сборной Украины по баскетболу – об игре за ЦСКА

Экс-капитан сборной Украины по баскетболу рассказал о периоде игры за московский "ЦСКА".

Вячеслав Кравцов вспомнил, как играя в Донецке познакомился с девушкой из группы поддержки. Завязались отношения, но во время карьеры в NBA пара поругалась.

"Я играл за донецкую команду два года и познакомился там с девушкой из группы поддержки. Через некоторое время у нас завязались отношения, и мы даже начали жить вместе, но отношения были — ну, такие немного сложные, если честно. После Донецка я поехал играть в НБА в Америку, она поехала со мной. На второй год моей карьеры в НБА в Америке мы сильно поссорились, и она уехала жить и работать в Москву", - сказал Кравцов.

Баскетболисту предложили продолжить карьеру в Москве. Сначала он отталкивал эту идею, но ему захотелось восстановить отношения.

"Через некоторое время, когда мой сезон уже закончился, мой менеджер — мы его называем агентом — искал для меня предложения, какие-то клубы. Мне предлагали варианты, он писал. И вот один из клубов... Был мой знакомый тренер — грек, он возглавлял команду "ЦСКА". Сначала я подумал: "Нет, ну точно не Москва, точно не "ЦСКА", это невозможно". Но когда мы снова начали общаться и пытаться восстановить отношения с этой девушкой, мне пришла очень безумная идея поехать туда за ней и попробовать вернуть отношения, и согласиться на предложение клуба. И когда я согласился на этот контракт, я до конца не понимал масштабов всего происходящего — а именно того, что Россия напала на Украину. Я пробыл там всего два... Полтора месяца. За это время мне стало все ясно, и я отказался от контракта", - вспомнил Кравцов.

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Бывший капитан рассказал, что считает этот поступок ошибкой.

"Была ли это ошибка с моей стороны? Да. Была ли моя позиция "Какая разница?" — точно нет, потому что, во-первых, я уже 18 лет защищал сборную Украины, был капитаном, возглавлял сборную 10 лет. Я с родителями, с друзьями перешел на украинский язык, даже несмотря на то, что мы все из Одессы, и с дочерью с самого рождения тоже общаюсь на украинском. А что девушка? Девушка, ну... Она захотела остаться там, и все. С тех пор мы больше не общались", — сказал Кравцов.

Напомним, что сейчас Кравцов участвует в шоу "Холостяк".