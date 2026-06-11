Сан-Антонио установил два рекорда и проиграл Нью-Йорку

Завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого "Нью-Йорк Никс" принимал "Сан-Антонио Спёрс". Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" и закончилась победой хозяев со счётом 107:106.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу "Никс".

В этом матче "Сан-Антонио" установил два рекорда — "Спёрс" ушли на большой перерыв с самым крупным преимуществом среди гостевых команд в истории финала НБА ("+29"), а также установили рекорд финала НБА по реализованным трёхочковым за одну половину — 14.

Напомним, в 1/2 финала плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал победу над "Оклахома-Сити Тандер", а "Нью-Йорк" добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч "Кливленд Кавальерс".