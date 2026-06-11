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Вембаньяма может получить дисквалификацию в финале НБА

Баскетбол

Бигмен Сан-Антонио может пропутить решающие матчи

Вембаньяма может получить дисквалификацию в финале НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский бигмен "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма получил неспортивный фол во время четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Нью-Йорк Никс".

Это произошло в эпизоде матча, где Вембаньяма ударил центрового "Нью-Йорка" Карла-Энтони Таунса локтем в лицо. Таким образом, следующий грубый фол может привести к автоматической дисквалификации звёздного француза.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма не получил технический фол за контакт с Джейленом Брансоном в третьем матче финальной серии НБА с "Нью-Йорком".

На момент написания новости идёт третья четверть. Счёт 87:70 в пользу «Спёрс». После трёх матчей финальной серии "Спёрс" уступают "Нью-Йорку" со счётом 1-2.

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