Вембаньяма может получить дисквалификацию в финале НБА

Французский бигмен "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма получил неспортивный фол во время четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Нью-Йорк Никс".

Это произошло в эпизоде матча, где Вембаньяма ударил центрового "Нью-Йорка" Карла-Энтони Таунса локтем в лицо. Таким образом, следующий грубый фол может привести к автоматической дисквалификации звёздного француза.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма не получил технический фол за контакт с Джейленом Брансоном в третьем матче финальной серии НБА с "Нью-Йорком".

На момент написания новости идёт третья четверть. Счёт 87:70 в пользу «Спёрс». После трёх матчей финальной серии "Спёрс" уступают "Нью-Йорку" со счётом 1-2.