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Нью-Йорк установил рекордный камбэк в финальных сериях плей-офф НБА

Баскетбол

Сумели сделать невозможное

Нью-Йорк установил рекордный камбэк в финальных сериях плей-офф НБА

фото - nypost.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого "Нью-Йорк Никс" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" (107:106), был зафиксирован рекордный камбэк в истории финалов Кубка Ларри О’Брайена. Об этом сообщает статистический портал Onyx в соцсети X.

По ходу встречи "Никс" отыграли у "Спёрс" 29 очков и победили. По информации источника, это самый крупный камбэк в истории финалов.

Ранее рекорд принадлежал матчу "Бостон Селтикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Тогда коллектив из Бостона отыграл 24 очка. Третий результат в данном рейтинге принадлежит "Хьюстон Рокетс", который в одном из матчей финального противостояния 1995 года отыграл у "Орландо Мэджик" 20-очковое отставание.

После четырёх матчей финальной серии "Спёрс" уступают "Нью-Йорку" со счётом 1-3.

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