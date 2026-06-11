Вембаньяму закидали яйцами после четвёртого матча финала НБА с Нью-Йорком

Фанаты закидали 22-летнего лидера техасской команды "Сан-Антонио Спёрс" француза Виктора Вембаньяму, выступающего на позиции центрового, яйцами после четвёртого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом "Нью-Йорк Никс", который завершился со счётом 107:106 в пользу последнего коллектива.

Таким образом, счёт в серии стал равен 3-1 в пользу "Нью-Йорка".

В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 21 игре. В среднем за матч Виктор Вембаньяма набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,7 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.