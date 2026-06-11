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Вембаньяму закидали яйцами после четвёртого матча финала НБА с Нью-Йорком
Неожиданный поворот
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фанаты закидали 22-летнего лидера техасской команды "Сан-Антонио Спёрс" француза Виктора Вембаньяму, выступающего на позиции центрового, яйцами после четвёртого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом "Нью-Йорк Никс", который завершился со счётом 107:106 в пользу последнего коллектива.
Таким образом, счёт в серии стал равен 3-1 в пользу "Нью-Йорка".
В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 21 игре. В среднем за матч Виктор Вембаньяма набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,7 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.
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Someone just perfectly threw an egg at Wemby LMFAOOO pic.twitter.com/yvPPzWZaAf— ????️ (@wstgoat7) June 11, 2026
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