Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Биатлон-2019/20. Календарь кубка мира
Даты и время всех гонок Кубка мира по биатлону сезона 219/2020
Полный календарь кубка мира по биатлону 2019/2020 с датами и временем всех гонок.
Новый сезон начнётся 30 ноября 2019 года в Швеции, а последняя гонка пройдёт 22 марта 2020-го в Норвегии. На этот раз все этапы кубка мира пройдут в Европе.
Ранее стало известно, кто будет официальным транслятором нынешнего биатлонного сезона в Украине.
(указано киевское время)
1-й этап. Ёстерсунд, Швеция
30 ноября 14:10 - одиночная эстафета. Обзор
30 ноября. 16:00 - смешанная эстафета 4х6 км. Обзор
1 декабря 13:30 - спринт 10 км (мужчины). Обзор
1 декабря 16:30 - спринт 7,5 км (женщины). Обзор
4 декабря 17:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины). Обзор
5 декабря 17:20 - индивидуальная гонка 15 км (женщины). Обзор
7 декабря 18:30 - эстафета 4х7,5 км (мужчины). Обзор
8 декабря 16:30 - эстафета 4х6 км (женщины). Обзор
2-й этап. Хохфильцен, Австрия
13 декабря 12:30 - спринт 7,5 км (женщины). Обзор
13 декабря 15:30 - спринт 10 км (мужчины). Обзор
14 декабря 12:30 - эстафета 4х6 км (женщины). Обзор
14 декабря 15:55 - гонка преследования 12,5 км (мужчины). Обзор
15 декабря 13:00 - гонка преследования 10 км (женщины). Обзор
15 декабря 15:55 - эстафета 4х7,5 км (мужчины). Обзор
3-й этап. Ле-Гран-Борнан, Франция
19 декабря 15:15 - спринт 10 км (мужчины)
20 декабря 15:15 - спринт 7,5 км (женщины)
21 декабря 14:00 - гонка преследования 12,5 км (мучжины)
21 декабря 16:00 - гонка преследования 10 км (женщины)
22 декабря 13:10 - масс-старт 15 км (мужчины)
22 декабря 15:15 - масс-старт 12,5 км (женщины)
4-й этап. Оберхоф, Германия
9 января 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)
10 января 15:30 - спринт 10 км (мужчины)
11 января 13:00 - эстафета 4х6 км (женщины)
11 января 15:15 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
12 января 13:45 - масс-старт 12,5 км (женщины)
12 января 15:30 - масс-старт 15 км (мужчины)
5-й этап. Рупольдинг, Германия
15 января 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)
16 января 15:30 - спринт 10 км (мужчины)
17 января 15:30 - эстафета 4х6 км (женщины)
18 января 15:15 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
19 января 13:15 - гонка преследования 10 км (женщины)
19 января 15:30 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
6-й этап. Поклюка, Словения
23 января 15:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
24 января 15:15 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)
25 января 14:15 - одиночная эстафета
25 января 16:00 - смешанная эстафета 4х7,5 км
26 января 13:15 - масс-старт 15 км (мужчины)
26 января 16:00 - масс-старт 12,5 км (женщины)
Чемпионат мира. Антхольц-Антерсельва, Италия
13 февраля 15:45 - смешанная эстафета 4х6 км
14 февраля 15:45 - спринт 7,5 км (женщины)
15 февраля 15:45 - спринт 10 км (мужчины)
16 февраля 14:00 - гонка преследования 10 км (женщины)
16 февраля 16:15 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
18 февраля 15:15 - индивидуальная гонка 15км (женщины)
19 февраля 15:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
20 февраля 16:15 - одиночная эстафета
22 февраля 12:45 - эстафета 4х6 км (женщины)
22 февраля 15:45 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
23 февраля 13:30 - масс-старт 12,5 км (женщины)
23 февраля 16:00 - масс-старт 15 км (мужчины)
7-й этап. Нове Место, Чехия
5 марта 18:35 - спринт 7,5 км (женщины)
6 марта 18:30 - спринт 10 км (мужчины)
7 марта 15:00 - эстафета 4х6 км (женщины)
7 марта 18:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
8 марта 12:45 - масс-старт 12,5 км (женщины)
8 марта 14:45 - масс-старт 15 км (мужчины)
8-й этап. Контиолахти, Финляндия
12 марта 16:30 - спринт 10 км (мужчины)
13 марта 16:30 - спринт 7,5 км (женщины)
14 марта 14:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
14 марта 16:45 - гонка преследования 10 км (женщины)
15 марта 14:15 - одиночная эстафета
15 марта 16:15 - смешанная эстафета 4х7,5 км
9-й этап. Хольменколлен, Норвегия
20 марта 14:15 - спринт 7,5 км (женщины)
20 марта 17:30 - спринт 10 км (мужчины)
21 марта 15:00 - гонка преследования 10 км (женщины)
21 марта 17:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
22 марта 15:15 - масс-старт 12,5 км (женщины)
22 марта 17:00 - масс-старт 15 км (мужчины)