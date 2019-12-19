Биатлон-2019/20. Календарь кубка мира

Полный календарь кубка мира по биатлону 2019/2020 с датами и временем всех гонок.

Новый сезон начнётся 30 ноября 2019 года в Швеции, а последняя гонка пройдёт 22 марта 2020-го в Норвегии. На этот раз все этапы кубка мира пройдут в Европе.

Ранее стало известно, кто будет официальным транслятором нынешнего биатлонного сезона в Украине.

(указано киевское время)

1-й этап. Ёстерсунд, Швеция

30 ноября 14:10 - одиночная эстафета. Обзор

30 ноября. 16:00 - смешанная эстафета 4х6 км. Обзор

1 декабря 13:30 - спринт 10 км (мужчины). Обзор

1 декабря 16:30 - спринт 7,5 км (женщины). Обзор

4 декабря 17:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины). Обзор

5 декабря 17:20 - индивидуальная гонка 15 км (женщины). Обзор

7 декабря 18:30 - эстафета 4х7,5 км (мужчины). Обзор

8 декабря 16:30 - эстафета 4х6 км (женщины). Обзор

2-й этап. Хохфильцен, Австрия

13 декабря 12:30 - спринт 7,5 км (женщины). Обзор

13 декабря 15:30 - спринт 10 км (мужчины). Обзор

14 декабря 12:30 - эстафета 4х6 км (женщины). Обзор

14 декабря 15:55 - гонка преследования 12,5 км (мужчины). Обзор

15 декабря 13:00 - гонка преследования 10 км (женщины). Обзор

15 декабря 15:55 - эстафета 4х7,5 км (мужчины). Обзор

3-й этап. Ле-Гран-Борнан, Франция

19 декабря 15:15 - спринт 10 км (мужчины)

20 декабря 15:15 - спринт 7,5 км (женщины)

21 декабря 14:00 - гонка преследования 12,5 км (мучжины)

21 декабря 16:00 - гонка преследования 10 км (женщины)

22 декабря 13:10 - масс-старт 15 км (мужчины)

22 декабря 15:15 - масс-старт 12,5 км (женщины)

4-й этап. Оберхоф, Германия

9 января 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)

10 января 15:30 - спринт 10 км (мужчины)

11 января 13:00 - эстафета 4х6 км (женщины)

11 января 15:15 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

12 января 13:45 - масс-старт 12,5 км (женщины)

12 января 15:30 - масс-старт 15 км (мужчины)

5-й этап. Рупольдинг, Германия

15 января 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)

16 января 15:30 - спринт 10 км (мужчины)

17 января 15:30 - эстафета 4х6 км (женщины)

18 января 15:15 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

19 января 13:15 - гонка преследования 10 км (женщины)

19 января 15:30 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

6-й этап. Поклюка, Словения

23 января 15:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

24 января 15:15 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)

25 января 14:15 - одиночная эстафета

25 января 16:00 - смешанная эстафета 4х7,5 км

26 января 13:15 - масс-старт 15 км (мужчины)

26 января 16:00 - масс-старт 12,5 км (женщины)

Чемпионат мира. Антхольц-Антерсельва, Италия

13 февраля 15:45 - смешанная эстафета 4х6 км

14 февраля 15:45 - спринт 7,5 км (женщины)

15 февраля 15:45 - спринт 10 км (мужчины)

16 февраля 14:00 - гонка преследования 10 км (женщины)

16 февраля 16:15 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

18 февраля 15:15 - индивидуальная гонка 15км (женщины)

19 февраля 15:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

20 февраля 16:15 - одиночная эстафета

22 февраля 12:45 - эстафета 4х6 км (женщины)

22 февраля 15:45 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

23 февраля 13:30 - масс-старт 12,5 км (женщины)

23 февраля 16:00 - масс-старт 15 км (мужчины)

7-й этап. Нове Место, Чехия

5 марта 18:35 - спринт 7,5 км (женщины)

6 марта 18:30 - спринт 10 км (мужчины)

7 марта 15:00 - эстафета 4х6 км (женщины)

7 марта 18:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

8 марта 12:45 - масс-старт 12,5 км (женщины)

8 марта 14:45 - масс-старт 15 км (мужчины)

8-й этап. Контиолахти, Финляндия

12 марта 16:30 - спринт 10 км (мужчины)

13 марта 16:30 - спринт 7,5 км (женщины)

14 марта 14:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

14 марта 16:45 - гонка преследования 10 км (женщины)

15 марта 14:15 - одиночная эстафета

15 марта 16:15 - смешанная эстафета 4х7,5 км

9-й этап. Хольменколлен, Норвегия

20 марта 14:15 - спринт 7,5 км (женщины)

20 марта 17:30 - спринт 10 км (мужчины)

21 марта 15:00 - гонка преследования 10 км (женщины)

21 марта 17:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

22 марта 15:15 - масс-старт 12,5 км (женщины)

22 марта 17:00 - масс-старт 15 км (мужчины)