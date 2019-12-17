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Брынзак: Настораживает ситуация с Блашко

Биатлон
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Президент Федерации биатлона Украины недоволен прогрессом дебютантки.

Брынзак: Настораживает ситуация с Блашко
Новина українською

"Пока настораживает непонятная ситуация с Дарьей Блашко. Мы рассчитывали, что она будет показывать лучшие результаты, чем есть. Что-то не может себя найти.

Возможно, ей еще нужно немного времени, чтобы вписаться в мировую элиту, потому Дарья сразу после двухлетнего карантина и сразу на Кубок мира", - отметил Владимир Брынзак.

Дарья Блашко в личном зачете Кубка мира занимает 48-е место. В трех личных гонках дебютантка сборной Украины набрала 20 очков и дважды финишировала за пределами топ-40.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Блашко сохранила место в основе сборной Украины на этапе Кубка мира в Анси.

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В статье: Владимир Брынзак Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
UA:БІАТЛОН
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