Брынзак: Ожидаем, что Джима наберет форму к чемпионату мира

Олимпийская чемпионка на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде завоевала серебро в индивидуальной гонке, но в Хохфильцене в личных гонках не набрала ни одного очка.

"Юлия Джима поздно начала подготовку, поэтому пропускает определенные гонки. Ей нужно время, чтобы подтянуться. Ожидаем, что наберет оптимальную форму к чемпионату мира, а с каждым нынешним стартом постепенно будет прибавлять.

Юля опытная спортсменка и понимает, что делает. После третьего этапа Кубка мира она останется в Европе и будет готовиться к посленовогодним стартам", - отметил президент ФБУ.

Ожидается, что Джима в рамках подготовки к чемпионату мира в Антхольце пропустит один или несколько этапов Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира Юлия Джима идет на 31-й позиции.