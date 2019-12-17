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Брынзак: Ожидаем, что Джима наберет форму к чемпионату мира

Биатлон
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Владимир Брынзак прокомментировал неоднозначный старт сезона Юлии Джимы.

Брынзак: Ожидаем, что Джима наберет форму к чемпионату мира
Новина українською

Олимпийская чемпионка на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде завоевала серебро в индивидуальной гонке, но в Хохфильцене в личных гонках не набрала ни одного очка.

"Юлия Джима поздно начала подготовку, поэтому пропускает определенные гонки. Ей нужно время, чтобы подтянуться. Ожидаем, что наберет оптимальную форму к чемпионату мира, а с каждым нынешним стартом постепенно будет прибавлять.

Юля опытная спортсменка и понимает, что делает. После третьего этапа Кубка мира она останется в Европе и будет готовиться к посленовогодним стартам", - отметил президент ФБУ.

Ожидается, что Джима в рамках подготовки к чемпионату мира в Антхольце пропустит один или несколько этапов Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира Юлия Джима идет на 31-й позиции.

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В статье: Владимир Брынзак Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
UA:БІАТЛОН
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