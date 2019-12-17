Брынзак: Ожидали большего от Блашко

Биатлонистка Дарья Блашко получила украинское гражданство и после двухлетнего карантина представляет страну на этапах Кубка мира.

Однако президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что от спортсменки ожидал большего.

"Настораживает непонятная ситуация с Дарьей Блашко. Мы думали, что она будет показывать лучшие результаты, чем есть по итогу. Не может она что-то себя найти".

"Возможно, нужно немного времени еще, чтобы вписаться в элиту биатлона. Все же Даша после двухлетнего карантина - и сразу на Кубок мира", - сказал Брынзак.

Ближайший этап Кубка мира с 19-го декабря пройдет во Франции.