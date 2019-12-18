Семенов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

Семенов с одной штрафной минутой зависел от финальной стрельбы Ларса-Хельге Биркланда и Лукаса Фратцшера – оба не смогли пройти последнюю стойку без промахов и открыли путь украинцу к победе.

Сегодняшняя победа стала для Семенова второй личной в карьере после золота 2013 года на чемпионате Европы в Банско (Болгария).

За счет успеха в Обертиллиахе Семенов переместился на седьмую строку в общем зачете Кубка IBU.

Хорошие шансы на топ-6 были и у Андрея Доценко, но на финальной стрельбе биатлонист из Чернигова заработал две штрафных минуты и выпал из десятки сильнейших.

Кубок IBU. Мужчины. Результаты короткой индивидуальной гонки:

1. Сергей Семенов (Украина, 0+0+1+0) 40:36,9

2. Лукас Фратцшер (Германия, 0+1+0+1) +50,7

3. Ларс-Хельге Биркланд (Норвегия, 0+0+1+1) +1:00,8

...

13. Андрей Доценко (Украина, 0+1+0+2) +2:36,7

21. Богдан Цымбал (Украина, 2+1+0+1)+3:13,7

57. Виталий Труш (Украина, 2+0+1+1) +5:43,9

64. Тарас Лесюк (Украина, 0+2+2+2) +6:26,7

66. Руслан Бригадир (Украина, 1+0+0+3) +6:30,6

Ранее UA-Футбол сообщал, что Семенов упустил медаль на этапе Кубка IBU в Риднау.