Семенов о победе в Кубке IBU: Не был уверен, что буду стартовать

Семенов с одним промахом стал победителем короткой индивидуальной гонки (15 км вместо 20, 45 секунд штрафа вместо 1 минуты). Ближайшего преследователя украинец обошел на 50 секунд.

"В последнее время я совершенно уверен в стрельбе, плюс сегодня у меня хорошо скользили лыжи.

Утром я не был уверен, буду ли я стартовать, потому что у меня был небольшой кашель.

К счастью, я вышел на старт и выиграл, чему я очень рад", - передает слова Семенова корреспондент IBU Евгений Тумашов.

В общем зачете Кубка IBU Сергей Семенов занимает седьмое место.