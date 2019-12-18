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Семенов о победе в Кубке IBU: Не был уверен, что буду стартовать

Биатлон
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Сергей Семенов прокомментировал свой успех на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Семенов о победе в Кубке IBU: Не был уверен, что буду стартовать
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Семенов с одним промахом стал победителем короткой индивидуальной гонки (15 км вместо 20, 45 секунд штрафа вместо 1 минуты). Ближайшего преследователя украинец обошел на 50 секунд.

"В последнее время я совершенно уверен в стрельбе, плюс сегодня у меня хорошо скользили лыжи.

Утром я не был уверен, буду ли я стартовать, потому что у меня был небольшой кашель.

К счастью, я вышел на старт и выиграл, чему я очень рад", - передает слова Семенова корреспондент IBU Евгений Тумашов.

В общем зачете Кубка IBU Сергей Семенов занимает седьмое место.

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В статье: Сергей Семенов Кубок IBU
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