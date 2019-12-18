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Меркушина завоевала серебро на этапе Кубка IBU
Украинка стала второй в короткой индивидуальной гонке.
Анастасия Меркушина с безупречной стрельбой долгое время лидировала в гонке, но среди поздних стартовых номеров все же нашлась биатлонистка, которой удалось перебить график украинки. Штефани Шерер на стрельбище также выбила 20 из 20, а ходом на лыжне существенно превзошла Меркушину.
Первая в карьере победе Шерер стоила попаданию на подиум Ольге Абрамовой, которая пробежала свою лучшую индивидуальную гонку за последние шесть лет.
Меркушина стала пятикратным призером личных гонок Кубка IBU. В этом сезоне Анастасия в Риднау выиграла квалификацию в супер спринте, а в финальной гонке стала второй.
1. Штефани Шерер (Германия, 0+0+0+0) 39:40,2
2. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +56,8
3. Анна Вайдель (Германия, 0+0+0+1) +1:04,2
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4. Ольга Абрамова (Украина, 0+1+0+0) +1:23,4
21. Юлия Журавок (Украина, 0+0+1+1) +3:00,0
22. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+0) +3:05,1
49. Екатерина Бех (Украина, 1+1+2+1) +5:30,1
61. Надежда Белкина (Украина, 2+2+1+3) +6:09,4
Ранее UA-Футбол сообщал, что мужскую индивидуальную гонку в Австрии выиграл Сергей Семенов.