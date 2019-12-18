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Сборная Украины назвала состав на спринт третьего этапа Кубка мира в Анси

Биатлон
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Пидручный и Прима выступят на этом этапе

Сборная Украины назвала состав на спринт третьего этапа Кубка мира в Анси
Новина українською

Завтра, 19 декабря, в французском Анси Ле-Гран-Борнане мужской спринтерской гонкой стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

Из-за погодных условий у многих журналистов и болельщиков были сомнения на счет проведения гонок во Франции, но этап все-таки состоится.

Спринт. Мужчины

1. Дмитрий Пидручный
26. Артем Прима
40. Антон Дудченко
54. Руслан Ткаленко
92. Артем Тищенко

Напомним, что Меркушина завоевала серебро на этапе Кубка IBU.

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В статье: Руслан Ткаленко Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Антон Дудченко
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