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Сборная Украины назвала состав на спринт третьего этапа Кубка мира в Анси
Пидручный и Прима выступят на этом этапе
Завтра, 19 декабря, в французском Анси Ле-Гран-Борнане мужской спринтерской гонкой стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Из-за погодных условий у многих журналистов и болельщиков были сомнения на счет проведения гонок во Франции, но этап все-таки состоится.
Спринт. Мужчины
1. Дмитрий Пидручный
26. Артем Прима
40. Антон Дудченко
54. Руслан Ткаленко
92. Артем Тищенко
Напомним, что Меркушина завоевала серебро на этапе Кубка IBU.
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