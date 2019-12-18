Сборная Украины назвала состав на спринт третьего этапа Кубка мира в Анси

Завтра, 19 декабря, в французском Анси Ле-Гран-Борнане мужской спринтерской гонкой стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

Из-за погодных условий у многих журналистов и болельщиков были сомнения на счет проведения гонок во Франции, но этап все-таки состоится.

Спринт. Мужчины

1. Дмитрий Пидручный

26. Артем Прима

40. Антон Дудченко

54. Руслан Ткаленко

92. Артем Тищенко

Напомним, что Меркушина завоевала серебро на этапе Кубка IBU.