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Пидручный: В Анси рельеф трассы рабочий

Биатлон
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Лидер сборной Украины поговорил о специфике французского этапа Кубка мира.

Пидручный: В Анси рельеф трассы рабочий
Новина українською

Дмитрий Пидручный в спринте в Анси стартует под первым номером. Гонка пройдет сегодня, в 15:15 по киевскому времени.

"Рельеф трассы – рабочий. Сложной является первая половина – почти постоянно идет в подъем и маленькие спуски. Вторая часть имеет более спусков, – возвращаешься к стрельбищу и можно отдохнуть. Перед подходом к стрельбищу есть небольшой подъемчик и дальше спуск, то есть подход достаточно легкий. Думаю, все будут быстро стрелять.

Техника прохождения поворотов здесь сыграет важную роль, так как их достаточно много. Можно как выиграть, так и проиграть. Есть также несколько мостиков, которые тоже надо уметь правильно проехать.

Касательно разницы между натуральным и искусственным снегом, то первый не так быстро разбивается, не становится зернистым. На первой тренировке было достаточно тепло – + 7 ° C. Трасса была вся разбита – каша. Надеюсь, что перед гонкой ее посыплют селитрой и она будет держаться вместе. Конечно, для последних стартовых номеров будет не очень здорово", - рассказал украинец.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Семенов стал победителем гонки на этапе Кубка IBU.

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
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