Долль выиграл спринт в Анси, Пидручный не попал в топ-15

В Анси свою первую в карьере победу в Кубке мира оформил Бенедикт Долль, который на прошлой неделе в Хохфильцене упустил золото в эстафете. С идеальной стрельбой немец сделал правильные выводы и на последнем круге не позволил Йоханнесу Бё отыграть 17-секундное отставание.

Компанию Доллю на подиуме в Анси составили Кантен Фийон Майе и Тарье Бё. Йоханнес Бё с двумя кругами штрафа стал только четвертым, а Мартен Фуркад после двух промахов на стойке не попал в топ-10.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный на каждой стрельбе допустил по одному промаху и занял в итоговом протоколе 18-е место.

Вместе с Пидручным в очковой зоне финишировали еще три украинца – Антон Дудченко с идеальной стрельбой в третьей гонке подряд попал в очки, Артем Прима с двумя осечками на стойке обновил личный рекорд сезона (34-е место), а для Руслана Ткаленко попадание в очки стало третьим в Кубке мира и первым с декабря 2017 года.

Кубок мира. Анси. Мужчины. Результаты спринта:

1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) 23:22,1

2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) +9,4

3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +11,3

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18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:03,0

31. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:17,9

34. Артем Прима (Украина, 0+2) +1:27,1

39. Руслан Ткаленко (Украина, 1+0) +1:36,8

69. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +2:34,3