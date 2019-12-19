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Долль выиграл спринт в Анси, Пидручный не попал в топ-15
Первый день этапа Кубка мира во Франции стал триумфальным для немцев.
В Анси свою первую в карьере победу в Кубке мира оформил Бенедикт Долль, который на прошлой неделе в Хохфильцене упустил золото в эстафете. С идеальной стрельбой немец сделал правильные выводы и на последнем круге не позволил Йоханнесу Бё отыграть 17-секундное отставание.
Компанию Доллю на подиуме в Анси составили Кантен Фийон Майе и Тарье Бё. Йоханнес Бё с двумя кругами штрафа стал только четвертым, а Мартен Фуркад после двух промахов на стойке не попал в топ-10.
Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный на каждой стрельбе допустил по одному промаху и занял в итоговом протоколе 18-е место.
Вместе с Пидручным в очковой зоне финишировали еще три украинца – Антон Дудченко с идеальной стрельбой в третьей гонке подряд попал в очки, Артем Прима с двумя осечками на стойке обновил личный рекорд сезона (34-е место), а для Руслана Ткаленко попадание в очки стало третьим в Кубке мира и первым с декабря 2017 года.
1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) 23:22,1
2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) +9,4
3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +11,3
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18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:03,0
31. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:17,9
34. Артем Прима (Украина, 0+2) +1:27,1
39. Руслан Ткаленко (Украина, 1+0) +1:36,8
69. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +2:34,3